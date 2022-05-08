Лунин дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин сыграл первый матч за основную команду после перехода в клуб.

Он вышел с первых минут на матч 35-го тура против «Атлетико». Для 23-летнего украинца этот матч стал первым в форме основной команды «Реала» в Ла Лиге.

«Сливочные» проиграли «матрасникам» со счётом 0:1, но команда в прошлом туре уже оформила своё 35-е чемпионство в истории.

Напомним, Лунин перешёл в «королевский» клуб из луганской «Зари в 2018 году. До сегодняшнего вечера голкипер сыграл лишь один матч за «Реал» - в Кубке Испании с «Алькояно» (3:1). Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года.