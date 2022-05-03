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Витория о Фелише: «Следующие 1-2 года будут решающими в его карьере»

03 Мая 2022 • 16:51 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.35 3.45 3.00
08.05 22:00

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о полузащитнике «Атлетико Мадрид» Жоау Фелише, с которым работал в «Бенфике».

«Получит ли Фелиш «Золотой мяч» в будущем? Я не люблю делать такие прогнозы, но у Жоау есть потенциал для этого. Он неординарный игрок, другой, необычный ... но ему нужно быть более стабильным в плане голов и передач. Следующие 1-2 года будут решающими в его карьере», - приводит слова Витории Marca.

Он отметил, что 22-летнему нападающему нужно перейти в более атакующую команду, это сделает его намного лучше.

Руй Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабря 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Руй Витория Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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