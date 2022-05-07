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Чемпионат Испании. Ла Лига

7 игроков «Реала» не участвовали в тренировке перед завтрашним матчем с «Атлетико»

07 Мая 2022 • 13:53 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.00 3.50 3.75
08.05 22:00

«Реал» рискует обойтись без семерых игроков в воскресном мадридском дерби против «Атлетико». Согласно Mundo Deportivo, сегодня с командой не тренировались Марсело, Гарет Бэйл, Лука Йович, Давид Алаба, Иско, Дани Себальос и Эден Азар.

Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти также раздумывает над тем, чтобы предоставить отдых в завтрашнем матче нападающему Кариму Бензема и защитнику Эдеру Милитао, который очень устали после ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что «Реал» в прошлом туре оформил 35-й чемпионский титул Ла Лиги, разгромив у себя дома каталонский «Эспаньол» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Давид Алаба Эден Азар Лука Йович Дани Себальос
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