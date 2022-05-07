7 игроков «Реала» не участвовали в тренировке перед завтрашним матчем с «Атлетико»

«Реал» рискует обойтись без семерых игроков в воскресном мадридском дерби против «Атлетико». Согласно Mundo Deportivo, сегодня с командой не тренировались Марсело, Гарет Бэйл, Лука Йович, Давид Алаба, Иско, Дани Себальос и Эден Азар.

Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти также раздумывает над тем, чтобы предоставить отдых в завтрашнем матче нападающему Кариму Бензема и защитнику Эдеру Милитао, который очень устали после ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что «Реал» в прошлом туре оформил 35-й чемпионский титул Ла Лиги, разгромив у себя дома каталонский «Эспаньол» со счётом 4:0.