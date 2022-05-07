Салах: «У «Реала» больше опыта в Лиге чемпионов, но мы являемся лучшей командой мира»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт в конце мая на стадионе «Парк де Франс» в Париже.

«У «Реала» больше опыта в Лиге чемпионов, но я могу сказать, что мы являемся лучшей командой мира», – цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что «Ливерпуль» и мадридский «Реал» уже встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве. В том матче победили «сливочные», а сам Салах был вынужден покинуть поле из-за травмы плеча после столкновения с Серхио Рамосом.