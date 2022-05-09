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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне рассказал, почему восхищается Анчелотти

09 Мая 2022 • 01:05 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне лестно высказался о Карло Анчелотти после победы над его «Реалом» в дерби (1:0).

«Анчелотти выиграл пять разных чемпионатов – все сильнейшие лиги Европы. Это человек, который ведёт себя одинаково и во время побед, и во время поражений, и это вызывает у меня восхищение», – заявил наставник «Атлетико» на послематчевой пресс-конференции.

Симеоне также поделился мыслями о шансах своей команды на финиш в зоне Лиги чемпионов: «Мы совершенно не застрахованы. Предстоит разыграть ещё много очков. У нас сложные соперники: «Эльче», «Севилья», «Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Диего Симеоне
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окончен Атлетико М 1:0 Реал Мадрид 0.00 0.00 0.00
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