Полноценного дерби не получилось: «Атлетико» переиграл полурезервный состав «Реала»

В рамках 35-го тура Ла Лиги состоялось мадридское дерби – «Атлетико» против «Реала».

Матч, ставший скандальным ещё до его начала. «Атлетико» отказался устраивать чемпионский коридор «Реалу», на прошлых выходных в 35-й раз завоевавшему золотые медали в Испании. Правда, это скорее тема для газет, ведь испортить настроение футболистам Карло Анчелотти сейчас очень сложно. Они уже решили задачи в Ла Лиге и настраиваются только на один матч - впереди финал Лиги чемпионов, куда «Реал» продрался каким-то феноменальным образом.

Своё отношение к дерби Карло Анчелотти продемонстрировал феноменальной ротацией состава. Тут и Андрей Лунин в воротах, и Вальехо, Васкес, Камавинга, Йович, Родриго на поле с первых минут. Из твёрдых игроков основы у «Реала» появились только Каземиро, Кроос и Милитао. Диего Симеоне тоже удивил, выпустив в атаке пару Корреа – Кунья, а Гризманн с Суаресом остались на скамейке запасных.

Против такого «Реала» такой «Атлетико» чувствовал себя уверенно. Хозяева захватили инициативу, довольно рано создав первый голевой момент. Кондогбия отдал к правому углу вратарской, Корреа в касание пробил в дальний, а Лунин только взглядом проводил мяч, пролетевший рядом со штангой. Много активничал Янник Карраско. Бельгиец после одного из сольных проходов усадил Каземиро, убрал Вальехо и чуть-чуть не попал в створ метров с 15.

«Реал» же не торопился вовсе. По большей части отбивался, в атаке не хватало мысли и целостности. Только вроде показалось, что «сливочные» потушили хозяйский темп и уйдут на перерыв при нулях на табло, но тут арбитр усмотрел фол Вальехо. Подошёл к монитору и разглядел, как Хесус наступает на ногу Кунье в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Янник Карраско, давно заслуживший свой гол и разбросавший мяч и Лунина по разным углам – 1:0.

Давление «Атлетико» сохранилось и во втором тайме, но интенсивность футбола явно упала. Будто и не хотели «матрасники» крушить дубль «Реала». Много ошибок в передачах, неточные дальние удары свежего Гризманна, и ничего интересного от гостей. И только Кунья держал тонус, хорошо открывался. Мог Матеус добавить гол к заработанному пенальти, но из центра штрафной площади и совсем без помех умудрился пробить точно в Андрея Лунина.

«Реал» ответил шикарным выстрелом Феде Вальверде. Уругваец со страшной силой пальнул под перекладину и только кошачий прыжок Облака спас «Атлетико» от неприятностей. На это Карраско уже припас свой ответ – легко убежал от Васкеса по флангу и мощно пробил в штангу. Не самым ярким получилось дерби Мадрида. Карло Анчелотти показал свое отношение к матчу полурезервным составом, «Атлетико» и не старался особо, забив гол.