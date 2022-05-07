Анчелотти рассказал, почему Бэйл не праздновал чемпионство вместе с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему нападающий команды Гарет Бэйл не праздновал чемпионство вместе с остальными футболистами «сливочных».

«Бэйл травмирован. Он даже ходить не мог в тот день, когда мы праздновали. Если бы он был здоров, то находился бы вместе со своими товарищами», — приводит слова Анчелотти Goal.

Напомним, «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании. За четыре тура до конца турнира преимущество над ближайшим преследователем «сливочных» «Барселоной» составляет 15 очков.

Свой следующий матч подопечные Анчелотти проведут завтра, 8 мая, против «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне уже заявил, что мадридская команда не станет организовывать чемпионский коридор для игроков «королевского клуба».