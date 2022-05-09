«Атлетико» обыграл «Реал» в чемпионате впервые более чем за 6 лет

Мадридский «Атлетико» прервал безвыигрышную серию в дерби против «Реала».

Сегодняшняя встреча завершилась триумфом «Атлетико» с минимальным счётом. «Матрасники» не знали побед над «Реалом» в предыдущих восьми матчах во всех турнирах (последний выигрыш состоялся летом 2018 года в суперкубке Европы), а в рамках Ла Лиги не выигрывали в дерби более шести лет – с февраля 2016 года.

Та встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» и закончилась с тем же счётом – 1:0, а единственный мяч тогда забил Антуан Гризманн, успевший с тех пор съездить в «Барселону» и вернуться в «Атлетико». После данного успеха коллектив Диего Симеоне не мог одолеть «Реал» в чемпионате на протяжении 11 поединков кряду.