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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» обыграл «Реал» в чемпионате впервые более чем за 6 лет

09 Мая 2022 • 00:39 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Атлетико» прервал безвыигрышную серию в дерби против «Реала».

Сегодняшняя встреча завершилась триумфом «Атлетико» с минимальным счётом. «Матрасники» не знали побед над «Реалом» в предыдущих восьми матчах во всех турнирах (последний выигрыш состоялся летом 2018 года в суперкубке Европы), а в рамках Ла Лиги не выигрывали в дерби более шести лет – с февраля 2016 года.

Та встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» и закончилась с тем же счётом – 1:0, а единственный мяч тогда забил Антуан Гризманн, успевший с тех пор съездить в «Барселону» и вернуться в «Атлетико». После данного успеха коллектив Диего Симеоне не мог одолеть «Реал» в чемпионате на протяжении 11 поединков кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Вильярреал 1:1 Севилья 2.30 3.30 3.20
окончен Эспаньол 1:1 Осасуна 2.30 3.25 3.15
окончен Атлетико М 1:0 Реал Мадрид 0.00 0.00 0.00
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