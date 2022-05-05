«Атлетико» заинтересован в трансфере Солера

Мадридский «Атлетико» этим летом хочет пополнить свои ряды полузащитником «Валенсии» Карлосом Солером, который уже долгое время находится на радаре у европейских топ-клубов. По предварительным данным от журналиста Альфредо Мартинеса, «матрасники» рассматривают испанца как один из вариантов для усиления атакующей линии.

Помимо мадридского «Атлетико», на трансфер Солера этим летом будут претендовать ряд других европейских клубов. Среди них, согласно источнику, числятся имена туринского «Ювентуса», «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны», которая следит за футболистом уже не первый год.