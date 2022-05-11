Выяснилась любопытная причина, по которой Мариано Диас не сыграл в матче против «Атлетико»

Мадридский «Реал» проиграл матч против «Атлетико», а Мариано Диас так и не появился на поле, несмотря на то, что изначально Карло Анчелотти, наставник «сливочных», планировал выпустить его в стартовом составе.

Но, как сообщает derbyderbyderby.it, накануне игры Диасу сделали неудачный укол, после которого футболист почувствовал недомогание. Физиотерапевт клуба напрасно пытался исправить свою оплошность, пока остальные футболисты «Реала» прогревались на поле - это не помогло.

А на послематчевой пресс-конференции Анчелотти пояснил, что «Диас не чувствовал себя в своей тарелке».