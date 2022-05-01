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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Атлетико» выступил против чемпионского коридора для «Реала»

01 Мая 2022 • 08:51 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
08.05 22:00

Уругвайский защитник «Атлетико» Хосе Хименес выступил против чемпионского коридора для мадридского «Реала» на стадионе «Ванда Метрополитано».

Хименес заявил, что он поздравляет «сливочных» с очередным чемпионским титулом, так как «королевский клуб» его в этом сезоне абсолютно точно заслужил. Защитник отметил, что чемпионского коридора на «Ванда Метрополитано» для «Реала» не должно быть, так как игроки «Атлетико» уважают своих болельщиков.

Напомним, что поединок испанского чемпионата между «Атлетико» и «Реалом» состоится восьмого мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Хосе Хименес
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