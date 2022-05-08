«Реал» может переплатить 5 миллионов евро за Гарсию

Мадридский «Реал» ближайшим летом может вернуть в состав крайнего защитника Франа Гарсию, который впечатлил Карло Анчелотти в этом сезоне на правах аренды за «Райо Вальекано». Согласно Фабрицио Романо, у «пчёл» есть возможность выкупа футболиста за 5 миллионов евро по окончанию сезона, но «Реал» включил опцию, согласно которой может вернуть игрока за 10 миллионов.

Окончательное решение по поводу будущего Франа Гарсии ещё не принято. Руководство вместе с главным тренером Карло Анчелотти обдумает ситуацию в ближайшие две недели.

В этом сезоне 22-летний Фран Гарсия отметился одним голом в чемпионате Испании за «Райо Вальекано».