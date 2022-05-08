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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не знает побед над «Реалом» в 8 последних дерби

08 Мая 2022 • 22:00 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
2.05 3.50 3.65
перерыв

Сегодня мадридский «Реал» постарается в девятый раз подряд не проиграть заклятым соперникам из «Атлетико» в столичном дерби.

Последние восемь официальных встреч двух мадридских команд во всех турнирах завершались либо победой «Реала» (четыре раза), либо ничьей (тоже четыре раза). Последний успех «матрасников» в противостоянии со «сливочными» датирован августом 2018 года, когда коллектив Диего Симеоне сумел обыграть «Реал» в поединке суперкубка Европы (4:2 после дополнительного времени).

Текущая беспроигрышная серия «Реала» против «Атлетико» – вторая по длительности в истории противостояния. Самый продолжительный отрезок без побед «Атлетико» в дерби продлился с 2000 по 2013 год, когда «Реал» не проигрывал дерби на протяжении 25 матчей кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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окончен Хетафе 0:0 Райо Вальекано 2.07 3.05 4.20
окончен Вильярреал 1:1 Севилья 2.30 3.30 3.20
окончен Эспаньол 1:1 Осасуна 2.30 3.25 3.15
Идет 45 минута Атлетико М 1:0 Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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