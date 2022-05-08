«Атлетико» не знает побед над «Реалом» в 8 последних дерби

Сегодня мадридский «Реал» постарается в девятый раз подряд не проиграть заклятым соперникам из «Атлетико» в столичном дерби.

Последние восемь официальных встреч двух мадридских команд во всех турнирах завершались либо победой «Реала» (четыре раза), либо ничьей (тоже четыре раза). Последний успех «матрасников» в противостоянии со «сливочными» датирован августом 2018 года, когда коллектив Диего Симеоне сумел обыграть «Реал» в поединке суперкубка Европы (4:2 после дополнительного времени).

Текущая беспроигрышная серия «Реала» против «Атлетико» – вторая по длительности в истории противостояния. Самый продолжительный отрезок без побед «Атлетико» в дерби продлился с 2000 по 2013 год, когда «Реал» не проигрывал дерби на протяжении 25 матчей кряду.