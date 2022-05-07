Реакция Анчелотти на нежелание «Атлетико» организовать чемпионский коридор «Реалу»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на нежелание футболистов «Атлетико» организовать чемпионский коридор «сливочным».

«Я, как итальянец, привык к такому. Каждый делает то, что считает нужным. Если в «Атлетико» не хотят этого делать, то ничего страшного», - передает слова «Папы Карло» издание Mundo Deportivo.

Напомним, что «королевский клуб» досрочно гарантировал себе чемпионский титул Ла Лиги.

Дерби «Атлетико» - «Реал» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в воскресенье, 8 мая. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.