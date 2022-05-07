Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Реакция Анчелотти на нежелание «Атлетико» организовать чемпионский коридор «Реалу»

07 Мая 2022 • 15:18 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.00 3.50 3.75
08.05 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на нежелание футболистов «Атлетико» организовать чемпионский коридор «сливочным».

«Я, как итальянец, привык к такому. Каждый делает то, что считает нужным. Если в «Атлетико» не хотят этого делать, то ничего страшного», - передает слова «Папы Карло» издание Mundo Deportivo.

Напомним, что «королевский клуб» досрочно гарантировал себе чемпионский титул Ла Лиги.

Дерби «Атлетико» - «Реал» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в воскресенье, 8 мая. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Мальорка 2:6 Гранада 2.13 3.35 3.70
07.05  17:15 Атлетик Б ... Валенсия 1.84 3.50 4.70
07.05  19:30 Сельта ... Алавес 1.73 3.65 5.40
07.05  19:30 Кадис ... Эльче 2.27 3.20 3.50
07.05  22:00 Бетис ... Барселона 3.45 3.70 2.08
08.05  15:00 Хетафе ... Райо Вальекано 2.13 3.20 3.85
08.05  17:15 Вильярреал ... Севилья 2.46 3.25 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
17:06 · Испания. Ла Лига
«Гранада» забила 6 мячей в ворота «Мальорки»
16:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» Бильбао — «Валенсия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, почему Бэйл не праздновал чемпионство вместе с «Реалом»
16:01 · Испания. Ла Лига
Симеоне объяснил, почему «Атлетико» не станет организовывать чемпионский коридор для «Реала»
15:35 · Испания. Ла Лига
Лунин выйдет в составе «Реала» на матч с «Атлетико»
15:18 · Испания. Ла Лига
Реакция Анчелотти на нежелание «Атлетико» организовать чемпионский коридор «Реалу»
14:44 · Испания. Ла Лига
Симеоне поздравил «Реал» с чемпионством
14:44 · Испания. Ла Лига
Пике поведал о лучшем моменте в своей карьере
13:53 · Испания. Ла Лига
7 игроков «Реала» не участвовали в тренировке перед завтрашним матчем с «Атлетико»
13:40 · Испания. Ла Лига
Аспас: «Атлетико» хотел купить меня, когда от них ушёл Гризманн»
12:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о серьёзной потере перед игрой с «Бетисом»
11:42 · Испания. Ла Лига
Ротен: «Мбаппе дал шанс «ПСЖ» предложить что-то внятное»
11:33 · Испания. Ла Лига
Президент УЕФА оценил игру Бензема
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» нашла форварда в АПЛ
10:57 · Англия. Премьер-лига
Рафинья попросит «Лидс» отпустить его в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем