Президент «Атлетико» Сересо: «Не понимаю, как болельщиков может оскорбить чемпионский коридор для «Реала»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал призывы не устраивать чемпионский коридор для «Реала» в сегодняшнем дерби. Напомним, что в прошлом туре «королевский клуб» досрочно оформил свой 35-й титул Ла Лиги.

«Я не понимаю, каким образом болельщиков может оскорбить чемпионский коридор для «Реала». Я думаю, что в обратном случае мы проявим неуважение к многолетним традициям, которые были созданы ещё перед тем, как «Реал» выиграл чемпионат в этом году», – цитирует Сересо Marca.

Мадридской дерби между «Атлетико» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано».