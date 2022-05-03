«Атлетико» хочет построить команду вокруг Фелиша

Мадридский «Атлетико» планирует построить команду вокруг своего нападающего Жоау Фелиша, чтобы отбить у игрока желание переходить в другой клуб. Об этом сообщает издание Mercato.

В начале сезона ходило много слухов о возможном уходе Фелиша из мадридского «Атлетико». Затем футболист вернул себе регулярное место в основе и помог команде своими голами в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном переходе Фелиша в «Манчестер Сити», чей главный тренер Хосеп Гвардиола якобы уверен в том, что португальский нападающий без проблем заиграет в его команде.