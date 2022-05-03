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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» хочет построить команду вокруг Фелиша

03 Мая 2022 • 17:30 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.35 3.45 3.00
08.05 22:00

Мадридский «Атлетико» планирует построить команду вокруг своего нападающего Жоау Фелиша, чтобы отбить у игрока желание переходить в другой клуб. Об этом сообщает издание Mercato.

В начале сезона ходило много слухов о возможном уходе Фелиша из мадридского «Атлетико». Затем футболист вернул себе регулярное место в основе и помог команде своими голами в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном переходе Фелиша в «Манчестер Сити», чей главный тренер Хосеп Гвардиола якобы уверен в том, что португальский нападающий без проблем заиграет в его команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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