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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Ты тут играешь, а твоя страна плачет!»: Фанат «Атлетико» обратился к Лунину

10 Мая 2022 • 13:13 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Один из болельщиков «Атлетико» во время мадридского дерби с «Реалом» обратился к украинскому голкиперу «королевского клуба» Андрею Лунину.

Болельщик в громкоговоритель выкрикнул фразу о том, что пока украинский вратарь играет в футбол в солнечной Испании, то его страна сейчас плачет. Остальные фанаты «матрасников» не поддержали этот выкрик и очень негативно отнеслись к нему. Руководители испанского чемпионата готовы обратиться в органы в том случае, если представители «Атлетико» сами не накажут этого фаната.

Напомним, что в футболисты «Атлетико» в дерби сумели одержать минимальную победу со счётом 1:0. «Реал» уже обеспечил себе чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Андрей Лунин
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