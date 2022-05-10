«Ты тут играешь, а твоя страна плачет!»: Фанат «Атлетико» обратился к Лунину

Один из болельщиков «Атлетико» во время мадридского дерби с «Реалом» обратился к украинскому голкиперу «королевского клуба» Андрею Лунину.

Болельщик в громкоговоритель выкрикнул фразу о том, что пока украинский вратарь играет в футбол в солнечной Испании, то его страна сейчас плачет. Остальные фанаты «матрасников» не поддержали этот выкрик и очень негативно отнеслись к нему. Руководители испанского чемпионата готовы обратиться в органы в том случае, если представители «Атлетико» сами не накажут этого фаната.

Напомним, что в футболисты «Атлетико» в дерби сумели одержать минимальную победу со счётом 1:0. «Реал» уже обеспечил себе чемпионский титул.