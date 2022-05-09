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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак о матче с «Реалом»: Очень важная победа для «Атлетико»

09 Мая 2022 • 09:52 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался по поводу победы «матрасников» в мадридском дерби над «Реалом».

Облак сказал, что «Реал» играл в статусе чемпиона, но всё равно очень старался и пытался заработать три очка, но футболисты «Атлетико» показали характер и сумели победить. Голкипер отметил, что это очень важная победа для «матрасников», ведь она добавит команде уверенности в своих силах на концовку сезона.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «королевский клуб» с минимальным счётом 1:0. На данный момент подопечные Диего Симеоне занимают четвёртую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ян Облак
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