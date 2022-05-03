Анчелотти допускает возможность поработать со сборной

Как мы уже сообщали, Карло Анчелотти задумался об отдыхе, но при этом он готов поработать с итальянской сборной - да и в целом, с любой другой национальной командой. Анчелотти не скрывает, что ему был бы интересен проект с работой в преддверии следующего чемпионата мира в 2026 году. На катарский чемпионат Италия, как известно, не отобралась...

- Да, проект со сборной мне очень интересен, хотя сейчас рано еще об этом говорить. Уж точно не к ближайшему чемпионату мира, с любой сборной. А к 2026 году, почему бы и нет? Весьма возможно. Канада? Почему бы и нет? - заявил Анчелотти в интервью Prime Video.