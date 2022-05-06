Клопп о «Реале»: «Если ты выбиваешь «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», то определённо заслуживаешь играть в финале»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что по его мнению мадридский «Реал» полностью заслужил свой выход в финал Лиги чемпионов. Напомним, что в среду «сливочные» обыграли «Манчестер Сити» в полуфинале и оформили свой пятый выход в финал с 2014 года.

«Если ты выбиваешь «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», то определённо заслуживаешь играть в финале», – сказал Клопп на своей пресс-конференции в преддверии игры с лондонским «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии.

Напомним, что мадридский «Реал» и «Ливерпуль» уже встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда «сливочные» обыграли мерсисайдцев со счётом 3:1 благодаря дублю Гарета Бэйла и голу Карима Бензема.