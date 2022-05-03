Анчелотти хочет и в Австралию, и в Бразилию

Как мы уже сообщали, Карло Анчелотти задумался об отдыхе, и в интервью Prime Video наставник мадридского «Реала», который только-только стал в рекордный, 35-й раз чемпионом Испании, поведал, куда бы хотел отправиться в путешествие.

Оказывается, Анчелотти - еще тот турист, который хотел бы повидать самые укромные уголки нашей планеты.

- Я хотел бы посетить много мест, которые ранее никогда не посещал. Я не был в Австралии никогда. Я также никогда не был в Рио-де-Жанейро. Хотел бы навестить свою сестру там. Как только прекращу работать, все эти вещи станут доступными мне, - мечтает Анчелотти.