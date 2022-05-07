Средняя результативность Бензема в текущем сезоне - ровно 1 гол за матч

После того, как мадридский «Реал» покинул португальский нападающий Криштиану Роналду, в команде полностью раскрылся другой лидер - Карим Бензема. Француз и раньше отличался привычкой забивать в важных матчах, но сейчас он начал забивать еще и много.

В втором полуфинальном матче в рамках Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» Бензема реализовал пенальти, и этот гол стал решающим - теперь «Реал» сыграет в финале турнира с «Ливерпулем». Для Бензема этот гол стал 43-м в текущем сезоне с учетом всех турниров - в 43 сыгранных матчах, что составляет среднюю результативность ровно в один гол за матч.