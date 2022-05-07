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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес: «Бензема заслужил «Золотой мяч»

07 Мая 2022 • 10:13 Комментировать (2)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.00 3.50 3.75
08.05 22:00

Защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч».

Бразилец заявил, что многое будет зависеть от результата финального матча Лиги чемпионов. Ведь и в составе «Ливерпуля», и в «Манчестер Сити» есть футболисты, способные составить конкуренцию французскому форварду в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе.

«У Бензема есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч». Если «Реал» сможет выиграть Лигу чемпионов, Бензема будет серьёзным претендентом на награду. Он её заслужил, потому что вывел «сливочных» на вершину», — приводит слова Алвеса Marca.

В текущем сезоне на счету 34-летнего футболиста 43 забитых гола и 14 результативных передач в 43 проведённых матчах за «королевский клуб». В Лиге чемпионов нападающий сумел отличиться 15 раз в 11 встречах, являясь лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша главного клубного турнира Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Дани Алвес
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