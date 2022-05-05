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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени хочет перейти в «Реал»

05 Мая 2022 • 23:56 Комментировать
Лилль
...
Монако
3.80 3.80 1.90
Через 21 ч. 14 мин.

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

В услугах 22-летнего игрока также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль», однако француз предпочёл бы выступать на «Сантьяго Бернабеу». Об этом рассказывает AS.

Ранее издание сообщило о желании Чуамени покинуть «Монако» этим летом. Монегаски намерены получить за опорного хавбека порядка 70 млн евро, но «Реал» попытается снизить цену.

Чуамени провёл 44 матча за свою нынешнюю команду в сезоне 2021/22, став автором 3 голов и 2 результативных передач. На его счету также 8 поединков и 1 забитый гол в составе сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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ЛИЛЛЬ МОНАКО
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