Чуамени хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

В услугах 22-летнего игрока также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль», однако француз предпочёл бы выступать на «Сантьяго Бернабеу». Об этом рассказывает AS.

Ранее издание сообщило о желании Чуамени покинуть «Монако» этим летом. Монегаски намерены получить за опорного хавбека порядка 70 млн евро, но «Реал» попытается снизить цену.

Чуамени провёл 44 матча за свою нынешнюю команду в сезоне 2021/22, став автором 3 голов и 2 результативных передач. На его счету также 8 поединков и 1 забитый гол в составе сборной Франции.