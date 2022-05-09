«Атлетико» впервые выиграл у «Реала» на новом стадионе

Центральным матчем 35 тура чемпионата Испании стала игра между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Счет в матче был открыт под занавес первого тайма - это сделал бельгийский нападающий «Атлетико» Янник Карраско.

Этот гол в итоге оказался победным, и в результате команда Диего Симеоне впервые выиграла у злейшего врага на своем новом стадионе «Ванда Метрополитана». Это был пятый матч на новом стадионе с учетом всех соревнований, три из них закончились вничью, один раз «Атлетико» проиграл, и сейчас, наконец-то, смог выиграть у «Реала».

Победа гарантировала «Атлетико» место в Лиге чемпионов в следующем сезоне - «Бетис» уже не достанет «матрасников» ни при каких раскладах.