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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» впервые выиграл у «Реала» на новом стадионе

09 Мая 2022 • 00:13 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Центральным матчем 35 тура чемпионата Испании стала игра между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Счет в матче был открыт под занавес первого тайма - это сделал бельгийский нападающий «Атлетико» Янник Карраско.

Этот гол в итоге оказался победным, и в результате команда Диего Симеоне впервые выиграла у злейшего врага на своем новом стадионе «Ванда Метрополитана». Это был пятый матч на новом стадионе с учетом всех соревнований, три из них закончились вничью, один раз «Атлетико» проиграл, и сейчас, наконец-то, смог выиграть у «Реала».

Победа гарантировала «Атлетико» место в Лиге чемпионов в следующем сезоне - «Бетис» уже не достанет «матрасников» ни при каких раскладах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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окончен Эспаньол 1:1 Осасуна 2.30 3.25 3.15
окончен Атлетико М 1:0 Реал Мадрид 0.00 0.00 0.00
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