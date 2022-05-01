Марсело признался, что хочет остаться в «Реале»

Защитник «Реала» Марсело изъявил желание остаться в мадридском клубе.

«Я остаюсь или ухожу? Я хотел бы остаться. Без сомнений», — цитирует бразильца Marca.

Испанские СМИ писали о том, что «Реал» готов отпустить 33-летнего футболиста после 15 лет в клубе.

Еще раньше Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул в этом сезоне стал для бразильца 24-м, выигранным в составе «сливочных».

Марсело 6 раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, 5 раз Суперкубок страны, 4 Лигу чемпионов и 3 раза Суперкубок УЕФА.