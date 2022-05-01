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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело признался, что хочет остаться в «Реале»

01 Мая 2022 • 23:49 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.40 3.50 2.85
08.05 22:00

Защитник «Реала» Марсело изъявил желание остаться в мадридском клубе.

«Я остаюсь или ухожу? Я хотел бы остаться. Без сомнений», — цитирует бразильца Marca.

Испанские СМИ писали о том, что «Реал» готов отпустить 33-летнего футболиста после 15 лет в клубе.

Еще раньше Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул в этом сезоне стал для бразильца 24-м, выигранным в составе «сливочных».  

Марсело 6 раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, 5 раз Суперкубок страны, 4 Лигу чемпионов и 3 раза Суперкубок УЕФА.


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