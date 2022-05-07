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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин выйдет в составе «Реала» на матч с «Атлетико»

07 Мая 2022 • 15:35 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.00 3.50 3.75
08.05 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «сливочных» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

«Лунин сыграет, а вот Алабы, Азара, Бэйла и Иско не будет», — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что эта игра станет дебютной для 23-летнего голкипера за «Реал» в чемпионате Испании. В системе мадридского клуба футболист находится с 2018 года. Ранее украинец выходил на поле в майке испанского гранда лишь в кубковых встречах.

Напомним, «Реал» досрочно выиграл чемпионский титул. До конца текущего розыгрыша Ла Лиги «сливочным» осталось провести четыре встречи. «Атлетико» идёт четвёртым. 

Матч «Атлетико»  — «Реал»  состоится завтра, 8 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Андрей Лунин
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