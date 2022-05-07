Лунин выйдет в составе «Реала» на матч с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «сливочных» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

«Лунин сыграет, а вот Алабы, Азара, Бэйла и Иско не будет», — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что эта игра станет дебютной для 23-летнего голкипера за «Реал» в чемпионате Испании. В системе мадридского клуба футболист находится с 2018 года. Ранее украинец выходил на поле в майке испанского гранда лишь в кубковых встречах.

Напомним, «Реал» досрочно выиграл чемпионский титул. До конца текущего розыгрыша Ла Лиги «сливочным» осталось провести четыре встречи. «Атлетико» идёт четвёртым.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится завтра, 8 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.