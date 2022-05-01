Чемпионство как результат уверенности, а не игры: «Реал» был просто сильнее всех

В субботу «Реал» досрочно оформил чемпионское звание в Испании. Мадридцы разгромили каталонский клуб и обеспечили себе первую строчку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

На самом деле прошлым летом в какой-то триумф «Реала» верилось с трудом. Команду покинул Зинедин Зидан, но вместо звёздного тренера мадридцы вернули Карло Анчелотти. Сказать, что это решение вызвало удивление, – ничего не сказать. Вроде бы итальянский тренер уже завершил карьеру на каком-то серьёзном уровне. У Анчелотти не слишком получилось: «Наполи», потом был «Эвертон», куда не стремятся ни топ-игроки, ни топ-тренеры. Казалось, что следующий шаг наставника – это сборная или отъезд куда-то на Ближний Восток. И вдруг «Реал»!

Трансферная кампания прошлого лета в принципе объясняла назначение Анчелотти. Создавалось впечатление, что «Реал» просто хотел переждать. Подписание свободного агента Алабы, покупка молодого и перспективного, но пока не звёздного Камавинга выглядели не слишком впечатляющими. На этом фоне команда потеряла Варана. В сухом остатке оставалась команда ветеранов из Модрича, Крооса, Бензема, непонятного Бэйла и юных Винисиуса и Родриго (напомним, что прошлым летом над бразильцами если и не посмеивались, то уж точно не воспринимали их как звёздных футболистов). «Реалу», видимо, надо было каким-то макаром пережить этот сезон в ожидании следующего, когда придёт Мбаппе.

Однако с началом сезона вдруг выяснилось, что в Мадриде сложился весьма странный пазл. «Реал» не делал ставку на каких-то игроков, Анчелотти не стал придумывать какую-то хитрую тактику. «Сливочные» просто выходили и побеждали. Проще всего сказать – побеждали на классе, но вряд ли это так. Побеждали просто потому, что это «Реал». Выяснилось, что ветераны ещё способны показывать лучшие качества. Не все 90 минут, но в нужные эпизоды. Бензема и вовсе стал королём эпизодов. Вдобавок к этому Винисиус внезапно из нескладного транжиры превратился в полноценную звёздочку.

В футболе есть такая избитая фраза – «цель команды – победа в каждом матче». И «Реал» нагляднее всего это продемонстрировал в текущем сезоне. Команда могла играть отвратительно, но пары моментов, пары эпизодов хватало, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. «Реал» не столько играл в футбол, сколько просто побеждал.

Сложно сказать, был бы «Реал» так силён на дистанции, если бы его соперники не оказались в столь плачевном состоянии. «Атлетико» ещё до зимы растерял свой чемпионский запал, с «Барселоной» творилось что-то совсем неладное. Показательно же, что встреча в конце ноября против «Севильи» воспринималась чуть ли не как решающая, потому что только андалузцы могли всерьёз пуститься в погоню за «Реалом».

Тем не менее, говорить, что «Реал» стал чемпионом по той причине, что у него не было конкурентов, было бы не совсем правильно. Проблемы соперников – это их дело. «Реал» же в своём умении просто выигрывать эпизоды и побеждать в матчах в этом сезоне невероятно хорош. Доказательство тому – Лига чемпионов, где «сливочные» взяли и в своей манере разобрали «ПСЖ», «Челси» и бьются с «Манчестер Сити».

Именно за счёт веры в свои силы «Реал» и стал чемпионом. Мадридцы проиграли несколько матчей в этом чемпионате, и конечно 0:4 в класико от «Барселоны» самые показательные. Хави в том матче придумал, как тактически переиграть соперника, чтобы у того просто не было возможности выигрывать эпизоды. И вряд ли бы в том матче «Реалу» помог Бензема, потому что «Барселона» просто «перекусила» центр поля.

Однако на дистанции всего сезона «Реал» слишком был уверен в своих силах, а соперники слишком сильно его боялись и уступали в классе. В итоге «Реал» абсолютно заслуженно взял чемпионство, воспользовавшись всеми проблемами соперников. Хоть мадридцы и не явили миру новых идей или красивый футбол, зато они показали, как в футболе просто побеждать.

Роман Андреев