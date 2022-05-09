Анчелотти – о поражении в дерби: «Приоритетом было избежать проблем»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги мадридского дерби, в котором его команда уступила «Атлетико» (0:1).

«Реал» уже гарантировал себе чемпионство и готовится к предстоящему финалу Лиги чемпионов, в связи с чем итальянский специалист предоставил отдых некоторым ключевым исполнителям.

«Нашим приоритетом сегодня было избежать проблем и позволить сыграть тем, кому не хватало практики ранее. В дальнейшем мы тоже планируем задействовать свежих игроков. Это поможет нам сохранить ритм».

Анчелотти опроверг информацию о том, что в перерыве отругал игроков: «Сейчас не время для «драк». Мы не были удовлетворены первым таймом, поскольку допускали много брака и проигрывали единоборства. От нас требовалось не набрать очки, а показать хорошую игру, и во втором тайме мы прибавили. Нам нужно было дать отдых уставшим, и мы смогли избежать проблем», – сказал Анчелотти.