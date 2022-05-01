«Барселона» не даст «Реалу» спокойно стать чемпионом в следующем сезоне

«Реал» довольно уверенно выиграл чемпионат Испании, воспользовавшись проблемами конкурентов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что будет в новом сезоне Ла Лиги.

«Реал» в текущем сезоне явил миру умение побеждать, не показывая какой-то игры. Матчи мадридцев не были зрелищными, но за счёт мастерства «сливочные» выигрывали важнейшие эпизоды, и это приносило победы в отдельных матчах, что сложилось в итоговое чемпионство.

«Реал» стал чемпионом за четыре тура до конца, что подчёркивает слабость конкурентов. «Атлетико» и «Барселона» ещё осенью посыпались, и к концу ноября единственной командой, которая могла бросить вызов подопечным Карло Анчелотти, оставалась «Севилья». Порой бывают истории типа «Лестера», однако это был не тот случай. Андалузцы играли в привычном для них графике, просто «Барселона» и «Атлетико» так сильно проваливались, что «Севилья» и увидела себя в качестве главного преследователя. Правда, никакой погони-то на самом деле и близко не было. «Реал» прошёл чемпионат без конкурентов.

В следующем сезоне такой лёгкой прогулки у «сливочных» точно не будет. Причины тут как внутренние, так и внешние. «Реал» вряд ли станет сильнее. Конечно, все ждут подписания Килиана Мбаппе, который безумно хорош. Уже понятно, что в Мадрид переедет Антонио Рюдигер. Однако эти два подписания не решат глобальную проблему «Реала», которая всё же есть.

Главная сила «Реала» – это полузащита из Модрича, Крооса и Каземиро. Хорвату в сентябре исполнится 37 лет, немцу пока 32 года, бразильцу 30. Камавинга пока не может достойно подменять кого-то из них. Федерико Вальверде едва ли в принципе это сможет – уругвайцу класса не хватает. Чтобы качественно усилиться, нужны большие деньги, но «Реал», кажется, не готов тратиться сейчас. Возможно, летом мадридцы подпишут Поля Погба, но сейчас не очень понятно, насколько он готов играть стабильно на высоком уровне.

В этом сезоне мы видели, как тактически можно душить полузащиту «Реала». Это сделала «Барселона» Хави нагляднее всего, просто за счёт движения уничтожив ветеранов мадридцев. В целом с полузащитой «Реала» уверенно справлялся «ПСЖ», пока морально не уничтожил сам себя. Да и «Челси» в матче в Мадриде тоже наглядно демонстрировал, как справляться со средней линией «сливочных».

Учитывая, что полузащитники «Реала» станут ещё старше, вероятно, им станет ещё сложнее. Соперникам будет проще нейтрализовывать среднюю линию, а это будет отсекать того же Мбаппе от игры. Он, конечно, способен за счёт своего мастерства в одиночку вытаскивать матчи. Однако вряд ли даже он сможет вытащить целый сезон.

Уже сейчас очевидно, что в следующем сезоне боеспособной будет «Барселона». Видно, что Хави смог вернуть команде свой стиль. Жоан Лапорта прошлой зимой показал, что не потерял хватку умелого переговорщика, собрав под Хави с минимальными тратами боеспособный состав. «Барселона» в следующем сезоне, бесспорно, вернётся в борьбу за чемпионство. Скорее всего, мы увидим борьбу за трофей между двумя главными топ-клубами Испании. Возможно, «Реал» вновь выиграет, но уж точно не так легко, как в этом сезоне.

Роман Андреев