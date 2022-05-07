Уткин сделал прогноз на матч «Атлетико» - «Реал»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением касательно грядущего мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом». Встреча испанских грандов состоится в рамках 35-го тура Ла Лиги.

По мнению Василия, которое он высказал Vseprosport.ru, подопечные Диего Симеоне подойдут к поединку с гораздо большей мотивацией. Уткин считает, что «Реал» может дать время на отдых своим лидерам после эмоционального полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Прогноз Василия на дерби – победа «матрасников».

Дерби состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» 8 мая, начало – 22:00 по мск.