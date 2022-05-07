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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уткин сделал прогноз на матч «Атлетико» - «Реал»

07 Мая 2022 • 10:35 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.00 3.50 3.75
08.05 22:00

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением касательно грядущего мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом». Встреча испанских грандов состоится в рамках 35-го тура Ла Лиги.

По мнению Василия, которое он высказал Vseprosport.ru, подопечные Диего Симеоне подойдут к поединку с гораздо большей мотивацией. Уткин считает, что «Реал» может дать время на отдых своим лидерам после эмоционального полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Прогноз Василия на дерби – победа «матрасников».

Дерби состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» 8 мая, начало – 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Василий Уткин
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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07.05  15:00 Мальорка ... Гранада 2.13 3.35 3.70
07.05  17:15 Атлетик Б ... Валенсия 1.84 3.50 4.70
07.05  19:30 Сельта ... Алавес 1.73 3.65 5.40
07.05  19:30 Кадис ... Эльче 2.27 3.20 3.50
07.05  22:00 Бетис ... Барселона 3.45 3.70 2.08
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