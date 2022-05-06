Суарес намерен отыграть ещё один сезон в Европе

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес намерен отыграть ещё один сезон на европейском континенте. Однако, по сообщениям журналиста Херарда Ромеро, уругваец не намерен продлевать контракт с «матрасниками», который истекает по окончанию нынешнего сезона.

Ранее Суареса многократно связывали с переходом в МЛС, но по сведениям источника, футболист намерен ещё на один сезон задержаться в Европе. На днях появились слухи, согласно которым уругваец хотел бы вернуться в каталонскую «Барселону».

В этом сезоне 35-летний Суарес отметился 11 голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.