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Анчелотти намекнул, что после «Реала» может завершить карьеру

03 Мая 2022 • 12:19 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.40 3.45 2.90
08.05 22:00

Итальянский специалист Карло Анчелотти дал понять, что после завершения контракта с мадридским «Реалом» он может закончить свою тренерскую карьеру. По словам Анчелотти, ему хочется отдохнуть и провести время с родными. Интересно, что в 2015 году Карло уже брал паузу после окончания предыдущего контракта с «Реалом», но достаточно быстро вернулся на тренерскую скамейку.

- После «Реала», наверное, закончу карьеру тренера. Если клуб захочет проработать со мной 10 лет, то проработаем и десять лет. Но я хочу побыть с внуками, с супругой, хочу просто отдохнуть и сделать многие вещи, на которые нет времени сейчас, - заявил Анчелотти в интервью Prime Video.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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