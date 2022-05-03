Анчелотти намекнул, что после «Реала» может завершить карьеру

Итальянский специалист Карло Анчелотти дал понять, что после завершения контракта с мадридским «Реалом» он может закончить свою тренерскую карьеру. По словам Анчелотти, ему хочется отдохнуть и провести время с родными. Интересно, что в 2015 году Карло уже брал паузу после окончания предыдущего контракта с «Реалом», но достаточно быстро вернулся на тренерскую скамейку.

- После «Реала», наверное, закончу карьеру тренера. Если клуб захочет проработать со мной 10 лет, то проработаем и десять лет. Но я хочу побыть с внуками, с супругой, хочу просто отдохнуть и сделать многие вещи, на которые нет времени сейчас, - заявил Анчелотти в интервью Prime Video.