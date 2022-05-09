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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанат мадридского «Реала» неожиданно начал зарабатывать на поклонниках «Атлетико»

09 Мая 2022 • 03:11 Комментировать
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Когда мадридский «Атлетико» съехал со стадиона «Висенте Кальдерон» и перебрался на «Ванда Метрополитана», многим поклонникам клуба пришлось расставаться с привычными им местами досуга и искать новые бары рядом со стадионом.

Постепенно таким местом для них стало заведение под названием «Акеларре», особенностью которого является то, что его владелец, 70-летний Хоакин, является поклонником «Реала». Гостей он встречает в футболке любимого клуба, но в остальном их чувства старается беречь и даже оборудовал уголок специально для поклонников «матрасников», с соответствующей атрибутикой и фотографиями. По признанию владельца бара, в дни домашних игр «Атлетико» выручка поднимается до двух тысяч евро за вечер.

- Никогда бы не поверил, что «Атлетико» будет кормить меня, - цитирует мужчину испанское издание El Pais.

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