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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема повторил достижение легендарного Уго Санчеса

03 Мая 2022 • 03:04 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.40 3.45 2.90
08.05 22:00

Французский нападающий мадридского «Реала» становится все лучше и лучше после того, как клуб покинул Криштиану Роналду.

В этом сезоне Бензема забил уже 42 гола во всех турнирах за мадридский «Реал», и, если не считать феноменальной результативности Роналду в годы его выступлений за «Реал», это является повторением рекорда, который установил в сезоне 1989/1990 легендарный мексиканец Уго Санчес. В том сезоне он забил 34 мяча в чемпионате и еще восемь в других турнирах - в общей сложности также 42.

Но у Бензема есть все шансы улучшить сей показатель - «Реалу» еще осталось несколько матчей в чемпионате, также мадридский клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Уго Санчес
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