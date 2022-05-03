Бензема повторил достижение легендарного Уго Санчеса

Французский нападающий мадридского «Реала» становится все лучше и лучше после того, как клуб покинул Криштиану Роналду.

В этом сезоне Бензема забил уже 42 гола во всех турнирах за мадридский «Реал», и, если не считать феноменальной результативности Роналду в годы его выступлений за «Реал», это является повторением рекорда, который установил в сезоне 1989/1990 легендарный мексиканец Уго Санчес. В том сезоне он забил 34 мяча в чемпионате и еще восемь в других турнирах - в общей сложности также 42.

Но у Бензема есть все шансы улучшить сей показатель - «Реалу» еще осталось несколько матчей в чемпионате, также мадридский клуб продолжает борьбу в Лиге чемпионов.