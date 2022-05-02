Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие дни

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в ближайшие дни подпишет контракт с мадридским «Реалом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника стороны согласовали все финансовые вопросы и готовы к заключению сделки сроком на четыре года. Сообщается, что в немецком защитнике заинтересован лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что зарплата Рюдигера в «королевском клубе» составит 9 миллионов евро за сезон, также он получит подписной бонус в размере 8 миллионов. Контракт защитника с лондонцами истекает летом нынешнего года, поэтому он пополнит стан «сливочных» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Рюдигер провёл в составе «Челси» 48 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. За «синих» футболист выступает с 2017 года.