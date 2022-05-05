Куртуа: «Ливерпулю» в финале будет сложнее, чем «Реалу»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа предупредил «Ливерпуль», что им придется сложнее в финале Лиги чемпионов, нежели «сливочным». Бельгиец объяснил свои слова тем, что мерсисайдскому клубу предстоит сыграть множество сложных матчей в АПЛ и в финале Кубка Англии, тогда как «королевский клуб» уже решил все свои задачи на сезон.

«Ливерпуль» действительно потрясающе играет в этом сезоне, матч будет очень трудным. Единственная позитивная вещь для нас заключается в том, что мы уже решили задачи на сезон и можем отдыхать до финала, тогда как «Ливерпулю» предстоит сыграть несколько важных матчей в АПЛ и в Кубке Англии. Им придётся сложнее в финале, чем нам», – заявил Куртуа.