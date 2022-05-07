Аспас: «Атлетико» хотел купить меня, когда от них ушёл Гризманн»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас рассказал о том, что летом 2019 года мог оказаться в стане мадридского «Атлетико», который на тот момент находился в поисках нападающего после продажи Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».

«Да, «Атлетико» действительно хотел меня купить летом 2019, когда от них ушёл Гризманн. Мы долго вели переговоры. У меня до сих пор прекрасные отношения с их спортивным директором», – цитирует испанца издание El Larguero.

Напомним, что Аспас ранее выступал за «Ливерпуль» в сезоне-2013/14. Испанец не сумел закрепиться в команде Брендана Роджерса из-за конкуренции с Луисом Суаресом и Даниэлем Старриджем.