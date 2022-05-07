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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес: «Барселона» могла бы организовать чемпионский коридор «Реалу»

07 Мая 2022 • 10:25 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.75 2.18
Через 10 ч. 48 мин.

Защитник «Барселоны» Дани Алвес признался, что в случае необходимости, «сине-гранатовые» организовали бы чемпионский коридор для футболистов мадридского «Реала».

«Я бы не хотел этого делать, но, если бы пришлось, мы бы организовали коридор. Нужно уметь и побеждать, и проигрывать», — приводит слова Алвеса Marca.

Защитник отметил, что в составе «Реала» играет много его друзей, а также людей, которыми восхищается 39-летний бразилец.

Напомним, «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании за четыре тура до конца текущего розыгрыша Ла Лиги. «Барселона» идёт второй, отставая от мадридцев на 15 очков.    

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Дани Алвес
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