Алвес: «Барселона» могла бы организовать чемпионский коридор «Реалу»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес признался, что в случае необходимости, «сине-гранатовые» организовали бы чемпионский коридор для футболистов мадридского «Реала».

«Я бы не хотел этого делать, но, если бы пришлось, мы бы организовали коридор. Нужно уметь и побеждать, и проигрывать», — приводит слова Алвеса Marca.

Защитник отметил, что в составе «Реала» играет много его друзей, а также людей, которыми восхищается 39-летний бразилец.

Напомним, «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании за четыре тура до конца текущего розыгрыша Ла Лиги. «Барселона» идёт второй, отставая от мадридцев на 15 очков.