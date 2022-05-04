Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»

04 Мая 2022 • 10:56 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.30 3.45 3.05
08.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

Напомним, тогдашний главный тренер манкунианцев Дэвид Мойес проявлял активный интерес к немецкому хавбеку, однако трансфер не состоялся из-за увольнения шотландского специалиста.

«Мы много говорили с Мойесом о футбольных планах «МЮ», и меня это убедило. Мы устно договорились о переходе», — приводит слова Крооса Daily Mail.

Футболист отметил, что не жалеет о случившимся, поскольку он не смог бы выиграть три Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед».

Кроос перешёл в «Реал» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провёл в составе мадридской команды 39 матчей, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Тони Кроос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
11:03 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Не могу дождаться финала Лиги чемпионов»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет остаться в Европе
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Погба лестно отозвался об игре Чуамени
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сомневается в выкупе Коутиньо
10:21 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» считают, что Рэшфорду будет полезно сменить клуб
10:20 · Англия. Премьер-лига
Погба выбрал себе новый клуб
10:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ни один другой клуб не подходит Клоппу кроме «Ливерпуля» 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брейне лестно высказался о Фодене
09:39 · Англия. Премьер-лига
Салах объяснил, почему на него «злится» Александер-Арнольд
09:28 · Англия. Премьер-лига
Инцидентом с Ришарлисоном и брошенным в фанатов файером занялась полиция
09:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» считает, что «Ливерпуль» может выиграть все турниры в этом сезоне
08:51 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не интересен переход в «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем