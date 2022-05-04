Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

Напомним, тогдашний главный тренер манкунианцев Дэвид Мойес проявлял активный интерес к немецкому хавбеку, однако трансфер не состоялся из-за увольнения шотландского специалиста.

«Мы много говорили с Мойесом о футбольных планах «МЮ», и меня это убедило. Мы устно договорились о переходе», — приводит слова Крооса Daily Mail.

Футболист отметил, что не жалеет о случившимся, поскольку он не смог бы выиграть три Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед».

Кроос перешёл в «Реал» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провёл в составе мадридской команды 39 матчей, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.