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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» отказывается чествовать «Реал» - чемпионского коридора не будет

02 Мая 2022 • 10:46 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.40 3.50 2.85
08.05 22:00

Футболисты мадридского «Атлетико» не собираются устраивать чемпионский коридор своим соседям из «Реала». Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Источник отмечает, что игроки проигнорируют традицию, если не получат соответствующего распоряжения от руководства. Боссы «матрасников» понимают позицию игроков и вряд ли станут заставлять команду принудительно чествовать принципиального соперника.

Мадридское дерби состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в ближайший уик-энд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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02.05  22:00 Хетафе ... Бетис 2.95 3.20 2.55
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