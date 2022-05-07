Симеоне поздравил «Реал» с чемпионством

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поздравил «Реал» с 35 чемпионским титулом Ла Лиги. Аргентинец отметил, что «сливочные» являются очень сильной командой.

«Хочу поздравить «Реал» с чемпионством. Хочу поздравить их игроков, тренерский штаб и других сотрудников. Они доказали, что являются очень сильной командой. Сейчас будет особенно интересно сыграть против них», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что завтра состоится мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» на «Ванда Метрополитано». Игроки «матрасников» могут устроить «сливочным» чемпионский коридор.