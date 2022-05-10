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Симеоне объяснил, почему пожал руку Анчелотти после матча с «Реалом»

10 Мая 2022 • 08:36 Комментировать (1)
Атлетико М
1:0
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему он решил пожать руку наставнику «Реала» Карло Анчелоттти. Он отметил, что ранее также обменивался рукопожатием с Хосе Бордаласом из «Валенсии» и Марселино из «Атлетика».

«Это зависит от матча», - сказал Симеоне на пресс-конференции после игры с «Реалом», в которой «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0.

Вопрос возник после того, как аргентинский специалист стал центром скандала в начале сезона, после того как отказался пожимать руку тренеру «Ливерпуля» Юргена Клоппа. После этого Симеоне заявил, что отказывается приветствовать и прощаться с коллегами в принципе. Однако, как заметил сам аргентинец, для некоторых он делает исключения.

Также, Симеоне заявил, что уважает достижения и характер Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Диего Симеоне
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