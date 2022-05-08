Лунин начнёт матч против «Атлетико» в воротах «Реала»

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Реала» на матч 35-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

«Реал»: Лунин, Милитао, Вальехо, Начо, Кроос, Асенсио, Каземиро, Лукас, Родриго, Мариано, Самавинга.

Стоит отметить, украинский вратарь Андрей Лунин впервые выйдет в составе «Реала» в этом сезоне. Стоит отметить, 23-летний вратарь перешёл в «королевский» клуб из «Зари» в 2018 году.

Матч «Атлетико» - «Реал» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метраполитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.