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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин начнёт матч против «Атлетико» в воротах «Реала»

08 Мая 2022 • 20:37 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.05 3.50 3.65
Через 0 ч. 39 мин.

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Реала» на матч 35-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

«Реал»: Лунин, Милитао, Вальехо, Начо, Кроос, Асенсио, Каземиро, Лукас, Родриго, Мариано, Самавинга.

Стоит отметить, украинский вратарь Андрей Лунин впервые выйдет в составе «Реала» в этом сезоне. Стоит отметить, 23-летний вратарь перешёл в «королевский» клуб из «Зари» в 2018 году.

Матч «Атлетико» - «Реал» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метраполитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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окончен Хетафе 0:0 Райо Вальекано 2.07 3.05 4.20
окончен Вильярреал 1:1 Севилья 2.30 3.30 3.20
Идет 86 минута Эспаньол 1:1 Осасуна 2.30 3.25 3.15
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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