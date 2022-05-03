Кунья о чемпионском коридоре для «Реала»: «Меня интересует только победа в дерби»

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья не стал отвечать на вопрос журналистов о том, собирается ли его команда устраивать чемпионский коридор для «Реала» в ближайшем матче чемпионата Испании.

«Чемпионский коридор? Меня интересует только победа в дерби», – цитирует футболиста испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес заявил о том, что его команда не намерена устраивать чемпионский коридор «Реалу». При этом уругваец признал, что «королевский клуб» абсолютно заслуженно выиграл свой титул в нынешнем сезоне.

Мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» состоится уже в ближайшие выходные.