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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунья о чемпионском коридоре для «Реала»: «Меня интересует только победа в дерби»

03 Мая 2022 • 19:22 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
2.35 3.45 3.00
08.05 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья не стал отвечать на вопрос журналистов о том, собирается ли его команда устраивать чемпионский коридор для «Реала» в ближайшем матче чемпионата Испании.

«Чемпионский коридор? Меня интересует только победа в дерби», – цитирует футболиста испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним,  ранее защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес заявил о том, что его команда не намерена устраивать чемпионский коридор «Реалу». При этом уругваец признал, что «королевский клуб» абсолютно заслуженно выиграл свой титул в нынешнем сезоне.

Мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» состоится уже в ближайшие выходные.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Матеус Кунья
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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