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«Ливерпуль» определился с новой приоритетной трансферной целью в полузащиту

10 Июня 2023 • 21:54 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» намерен переманить в свои ряды полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне.

По ходу сезона-2022/23 французский футболист неоднократно был связан с возможным переходом в один из ведущих клубов Английской премьер-лиги. Согласно данным Кристиана Фалька, 22-летний хавбек стал приоритетной целью «Ливерпуля» для усиления средней линии. Футболиста высоко оценивает наставник «красных» Юрген Клопп.

Напомним, что «Ливерпуль» также претендует на другого французского полузащитника – Кефрена Тюрама из «Ниццы».

Стоимость Ману Коне, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Его контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Мёнхенгладбах Юрген Клопп трансферы футбола - лето 2023 Ману Коне
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