Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер вероятно летом пополнит состав «Ливерпуля». Ранее в СМИ появилась информация о том, что «мерсисайдцы» практически согласовали условия личного договора с 24-летним аргентинцем.

Как стало известно TyC Sports, «Ливерпуль» уже договорился с «Брайтоном» о переходе чемпиона мира в летнее трансферное окно. Отмечается, что контракт между сторонами будет рассчитан на длительный срок, а сумма сделки составит 80,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Макаллистера 12 забитых мячей и 2 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах.