Агент: «Артур не вписывается в тактические построения Аллегри»

Агент полузащитника Артура Мело высказался о будущем своего клиента

Бразильский футболист провёл текущий сезон в «Ливерпуле» на правах аренды, но ограничился лишь 13-ю минутами на поле в составе первой команды «красных» – значительную часть времени игрок провёл в лазарете. В «Ливерпуле» уже подтвердили, что не станут выкупать 26-летнего хавбека. Летом он вернётся в «Ювентус».

«Как уже объявил «Ливерпуль», Артур вернётся в Турин, но нам, похоже, придётся искать для него новый клуб, так как он не вписывается в тактические построения Массимилиано Аллегри. Нам предстоит поработать, чтобы найти решение», – цитирует Sky Sport агента Федерико Пасторелло.

Контракт Артура Мело с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.