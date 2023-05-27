Салах лидирует в АПЛ по результативным действиям с начала февраля – он обошёл даже Холанна

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал впечатляющую форму во второй половине сезона.

Египтянин напрямую поучаствовал в 19 забитых мячах команды Юргена Клоппа (12 голов и 7 ассистов) в 18 матчах Английской премьер-лиги с начала февраля – лучший показатель чемпионата за обозначенный период, информирует Squawka. Второй результат у рекордсмена английского футбола Эрлинга Холанна – 16 (11+5 в 16 матчах), третью строчку делят Каллум Уилсон («Ньюкасл») и Гарри Кейн («Тоттенхэм») – по 14 результативных действий.

В общей сложности Мохамед Салах записал себе в актив 30 забитых мячей и 15 голевых передач в 50 поединках текущего сезона во всех турнирах.