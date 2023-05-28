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«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

28 Мая 2023 • 18:00 Комментировать
Саутгемптон
0:2
Ливерпуль
1 6.30 X 5.00 2 1.48
1-й тайм

В 38-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Саутгемптон0:2Ливерпуль
 10'Жота Диогу (0:1)
 15'Фирмино Роберто (0:2)
Маккарти АлексБри ДжеймсБеднарек ЯнЛянко ВойновичУокер-Питерс КайлУорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоУолкотт ТеоАлькарас КарлосЭльюнусси МохамедСулемана Камалдин
Запасные: Амо-Амеяу СамуэльЛивраменто ВалентиноДоминик БалларБазуну ГэвинАрмстронг АдамЧалета-Цар ДуеДойл КамиАрибо ДжоАрмстронг Стюарт
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльГомес ДжоЦимикас КостасМилнер ДжеймсФабиньо ЭнрикеДжонс КёртисСалах МохамедФирмино РобертоЖота Диогу
Запасные: Уильямс Рис IIХендерсон ДжорданАдриан Сан-МигельКонате ИбраимаМело АртурКарвалью ФабиуЭллиотт ХарвиДиас ЛуисГакпо Коди
28 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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