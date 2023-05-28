«Саутгемптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В 38-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль
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Протокол игры
|10'Жота Диогу (0:1)
|15'Фирмино Роберто (0:2)
Маккарти Алекс•Бри Джеймс•Беднарек Ян•Лянко Войнович•Уокер-Питерс Кайл•Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео•Уолкотт Тео•Алькарас Карлос•Эльюнусси Мохамед•Сулемана Камалдин
28 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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